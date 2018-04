Beim Gespräch mit RNZ-Autorin Mariam Schaghaghi in Berlin beeindruckte die gebürtige Pariserin live mindestens so wie auf der Leinwand: Sie ist schlau, schön und taff.

Emma, sind Sie bibelfest?



Nein. Ich gehöre auch keiner bestimmten Glaubensrichtung an. In Sachen Religion steht mir ein universeller Ansatz näher als ein institutioneller: Ich glaube fest an eine höhere Macht, an eine übergeordnete Sinnhaftigkeit. Aber ich bin weder der evangelischen, katholischen noch der Kirche von England zugetan.



Wieso ist die Geschichte der Sintflut heute wieder reizvoll? Wegen der drohenden Klimakatastrophe?

In der Geschichte von Noah sind mehrere der ewig großen Themen zu finden. Ich habe von Freunden gehört, dass sie nach dem Kino die heißesten Diskussionen geführt haben: was wohl der Sinn und Zweck unseres Lebens auf der Erde ist, ob es tatsächlich eine höhere Macht gibt und ob Religion nicht nur positive, sondern auch destruktive Kräfte freisetzen kann. Ich finde solche Diskussionen wichtig! Vor allem finde ich es cool, dass sich just ein Big Budget-Blockbuster solcher Themen annimmt!

Was hat Sie an diesen vielen existenziellen Themen, die "Noah" anschneidet, am tiefsten berührt?

Wie diese Leinwandgeschichte vom Überleben erzählt. Es geht um die allerschlimmsten Schicksalsschläge und darum, was Menschen alles ertragen können. Jede Figur erlebt ein anderes existenzielles Problem und ringt damit. Darin findet sich jeder wieder.

Ihre Figur Ila ist eine Waise, die Noah als Kind in seine Familie aufnahm. Wie haben Sie sich in ihre dramatischen Lebensumstände hineinversetzt?

Das war gar nicht einfach. Denn sie steht mehrfach am Ende der Welt, wie sie sie kennt! Das ist gewaltig. Beängstigend. Doch mit Darren Aronofsky als Regisseur und den anderen Schauspielern hatte ich ein ideales Umfeld. Unser Team hat ja zusammen auch an der Arche mitgebaut.

Wie? Sie haben selbst Hand angelegt?



Ja, die Arche wurde 1:1 am Set erbaut, und wir waren daran beteiligt!

Wer war Ihnen unter den vielen Kollegen am Filmset die wichtigste Stütze?



Ich hatte vorher schon mal mit Logan Lerman gearbeitet und bin mit Douglas Booth befreundet ...

Also Ihre Film-Pflegebrüder. In den einen verlieben Sie sich unsterblich.



(lacht) Daher war es so wunderbar, dass ich die beiden Jungs schon vorab kannte! Grundsätzlich sind wir alle gut miteinander ausgekommen, das Bauen an der Arche hat uns wirklich zusammengeschweißt.

Auch die Liebe wird in "Noah" als eine Art Naturgewalt dargestellt: Sie passiert - und beherrscht einen fortan ein Leben lang. Gefällt Ihnen diese Vorstellung?

Ja! Gerade die Art, wie menschliche Beziehungen dargestellt werden, hat mich an der Geschichte besonders angesprochen: die Liebe zwischen Vater und Tochter, zwischen Mann und Ehefrau und auch die unter den Geschwistern. Das ist für mich das Herz der Geschichte: Es zeigt, dass Menschen sehr lange ohne Nahrung, Land und Besitz überleben können. Aber auf Liebe und Hoffnung können sie nicht verzichten.

Während Sie in New York drehten, wurde die Stadt vom Hurrikan Sandy völlig lahmgelegt. Der Orkan hat sogar das Stromnetz von Manhattan erledigt. Wie erging es Ihnen dabei?

Das hatte etwas extrem Surreales, dass wir eine Naturkatastrophe am Set künstlich inszenieren und dann live so ein riesiges Unwetter erleben.

Hat Ihnen die Gewalt der Natur auch schon mal Angst gemacht?



Dieser Hurrikan war das Schlimmste, was ich bislang erlebt habe. In England sind diese extremen Unwetter zum Glück ja selten, das sieht unser Klima und die Geographie nicht vor. Einmal habe ich noch in Mexiko ein Erdbeben miterlebt. Da lagen meine Nerven auch blank! Normalerweise glauben wir ja, alles im Leben unter Kontrolle zu haben und Herr unseres Schicksals zu sein. Doch wenn die Natur zuschlägt, begreifst du erst, dass du als Mensch nur ein winziges Teil in einem viel größeren Kosmos bist.

Wie sind Sie mit diesem Gefühl der Bedrohung umgegangen, die bei "Sandy" über Tage dauerte?

Ich wohnte Uptown, der Teil New Yorks war nicht so stark vom Hurrikan betroffen wie Downtown. Ich fühlte mich eher nutzlos, so wohlbehütet in meinem Appartement zu sitzen. So furchtbar so ein Ereignis auch ist, es hat den positiven Nebeneffekt, dass die Menschen näher zusammenrücken und zusammenhalten. Plötzlich ziehen alle gemeinsam an einem Strang, völlig Fremde überlegen zusammen, wie sie die Lage gemeinsam verbessern können. Man kommt mit Menschen ins Gespräch, mit denen man normalerweise gar nichts zu tun gehabt hätte. Plötzlich war eine große Nähe zwischen allen spürbar. Das hat mich sehr berührt.

Sie leben heute in London oder Los Angeles. Haben Sie als Großstadtamazone überhaupt einen Bezug zur Natur?

Ich bin in Oxford aufgewachsen, das ist ziemlich ländlich! Meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich das weite Land und die Natur von klein auf genossen habe. Mir ist es heute noch wichtig, viel Zeit draußen zu verbringen. Ich gehe viel spazieren und treibe draußen oft Sport, Tennis und Hockey. Für einen eigenen Garten finde ich mich noch zu jung!

Mit der Sintflut strafte Gott die sündige Menschheit. Haben wir es nun erneut zu weit getrieben und die Natur unrettbar zerstört?

Das ist die wesentliche Frage, die wir derzeit beantworten müssen: Ist der Schaden, den wir der Welt zugefügt haben, nicht mehr rückgängig zu machen? Wie wird unser Planet in 50 Jahren aussehen? Müssen wir uns auf weitere Wetterkatastrophen und Extreme vorbereiten? Wir alle sehen längst die Folgen von Luftverschmutzung und Klimaveränderung. Es beschäftigt uns, wie unser Planet in Zukunft aussehen wird. "Noah" zeigt sehr eindrucksvoll, dass Menschen nur ein kleiner Teil eines riesigen Ökosystems sind. Der Film hat jenseits der Religion eine Botschaft: Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen und haben eine Aufgabe auf der Erde zu erfüllen. Jeder muss selbst entscheiden, worin diese Aufgabe besteht.

Für Noah ist die Mission seines Lebens: "Seid fruchtbar und mehret Euch." Worin sehen Sie Sinn und Zweck unseres Lebens?

Das ist die Frage aller Fragen! Die wesentlichste und persönlichste aller Fragen, die man sicher in jedem Alter anders beantwortet. Mir ist es wichtig, mir dessen bewusst zu sein, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin.

Was betrachten Sie als die beste Entscheidung Ihres Lebens?



Dass ich mein Studium an der Brown University fortgesetzt habe.

Das ist eine der Elite-Unis der USA, die zur "Ivy League" gehört ...



Dort bin ich in einem Sonderprogramm eingeschrieben, bei dem ich bei Professoren Einzelunterricht erhalte. Ende Mai mache ich dann meinen Abschluss, den Bachelor of Arts.

Wird Emma Watson vielleicht sogar mal einen Doktortitel im Namen führen?



Vielleicht setze ich das Studium sogar fort, allerdings nicht gleich! Ich brauche jetzt aber erst mal ein paar Jahre Luft. Auf jeden Fall hat mir das Literaturstudium eine wunderbare Basis gegeben, um Geschichten besser beurteilen zu können. Aufbau und Dramaturgie von Storys, der ganze historische Hintergrund - davon profitiere ich als Schauspielerin natürlich sehr! Ich wollte nie nur ausschließlich mit der Filmindustrie zu tun haben. Mir gefällt es, dass ich Zeit in mich selbst investiere. Es tut gut, die Traumfabrik mal aus der Distanz zu betrachten. Das ist eine gesunde Perspektive!