Ein Pärchen an der Festung Bandra in Mumbai. Foto: dpa

Von Doreen Fiedler

Mumbai. (dpa) Die Festung Bandra ist das Paradies der Liebenden. Pärchen aus ganz Mumbai sitzen auf dem alten Gemäuer und schauen verträumt auf das Meer hinaus, andere verstecken sich in den zerklüfteten Felsen am Fuße der Festung oder suchen Schutz im Schatten der Palmen in den Gärten dahinter. «Hier haben wir die Möglichkeit, den Moment miteinander zu genießen», sagt Vikas (21), und nimmt Priya (18) zärtlich in den Arm. Schon seit fünf Jahren sei die Festung ihr Zufluchtsort, erzählt er. «Zuhause machen die Eltern Probleme.»

Liebesbeziehungen werde in Indien zwar langsam gesellschaftsfähig, doch sind sie noch lange nicht die Norm. Die meisten Ehen werden nach wie vor von den Familien arrangiert - mit unterschiedlich viel Mitspracherecht für die zukünftigen Eheleute. In den Städten akzeptieren manche Eltern zwar, dass die jungen Leute sich treffen. Aber bitteschön nicht unter ihren Augen.

Und so kommen sie nach Bandra, um den Kopf in den Schoß des Partners zu legen, hinter einem Regenschirmen verborgen leise zu tuscheln, lange, feste Umarmungen auszutauschen oder für einen Kuss unter ein großes Tuch zu schlüpfen. «Bandra ist ein Liebesnest, das weiß jeder», sagt Sachin (25), der mit seiner Freundin Sandhya gekommen ist. «Die Eltern kommen hier nicht her, hier haben wir unsere Ruhe.»

In Ruhe gelassen werden sie dort auch vor der Polizei, Parkwächtern und selbst ernannter Moral-Polizei, die Pärchen in anderen öffentlichen Plätzen des Landes immer wieder nachstellen. «Viele junge Paare, die sich in Parks treffen, werden von den Wächtern vertrieben oder sogar mit Bambusstöcken geschlagen», sagt Shashank Anand, der die Gruppen «Religion der Liebe» ins Leben gerufen hat. «Obwohl es in keinem Gesetz steht, verlangen die Wächter von den Liebesparen oft sogar eine Geldstrafe», fügt er hinzu.

Besonders vorsichtig müssen die Liebenden am Valentinstag sein: Jedes Jahr ziehen radikale Hindu-Gruppen los, um die Zweisamkeiten zu stören. Mal malen schneiden sie den Liebenden die Haare ab, malen ihre Gesichter schwarz an oder lassen sie auf dem Boden kriechen - dabei berufen sie sich darauf, traditionelle Werte zu verteidigen. Dass sei doch eine «merkwürdige Situation», meint Diplomat und Autor Pavan Varma. Schließlich sei Indien das Land des Kamasutra, das viele Tausend Jahre alte Lehrwerk über Liebe und Erotik.

Doch seien privater und öffentlicher Raum in Indien streng getrennt, meint die Sozialarbeiterin und Schriftstellerin Katharina Poggendorf-Kakar, die in Goa lebt. «Gefühle der Sexualität öffentlich zu zeigen ist absolut tabu.» Auf der Straße begegne man höchstens Männern, die Händchen halten. «Und das wird in keiner Form als anstößig oder sexuell bewertet, sondern ist ein Ausdruck von Freundschaft», sagt sie.

Wenn nun unverheiratete Pärchen sich in der Anonymität von Shopping Malls und Zügen berührten, oder sich in Parks oder Kinos versteckten, dann schafften sie sich dort ihren eigenen kleinen privaten Raum. Denn hätten sie eben oft nicht, da viel junge Inder sehr lange bei den Eltern wohnten, sagt Poggendorf-Kakar. Sind sie allerdings alleine in ihren vier Wänder, tauschten Inder sehr wohl Zärtlichkeiten aus. «Was in den Schlafzimmern passiert, dürfte sich nur wenig von den Aktivitäten in Deutschland unterscheiden.»

