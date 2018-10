Von Tobias Hanraths

Auf dem Dachboden lagern alte Familienvideos, im Arbeitszimmer stehen Papas Lieblingsplatten, und irgendwo im Keller ist noch eine Kiste mit Hörspielkassetten. Das ist zwar alltäglich, aber nicht gerade ratsam. Denn wenn analoge Datenträger nicht professionell gelagert werden, sind sie irgendwann nur noch Staubfänger. "Es gibt Medien, die man langfristig digitalisieren muss", erklärt Christian Keitel vom Landesarchiv Baden-Württemberg in Stuttgart.

Dazu gehören zum Beispiel Musik-, Hörspiel- oder VHS-Kassetten. "Sie können die Lebensdauer von Tonbändern verlängern, indem sie sie einmal im Jahr ganz vor- und zurückspulen", sagt Keitel. "Aber wer macht das schon?" Langfristig sei es besser, alte analoge Medien zu digitalisieren. Das bedeutet, sie auf einen Computer zu übertragen und dann auf CD, DVD oder einer Festplatte abzuspeichern.

Der einfachste Weg führt über einen Videorekorder oder Plattenspieler mit USB-Anschluss. Solche Geräte sind ab etwa 80 Euro erhältlich, sagt der Buchautor Thomas Schirmer. "Für den Hausgebrauch reicht das völlig aus." Wer noch ein altes Gerät ohne USB-Kabel besitzt, kann es per Klinken- oder S-Video-Kabel auch direkt an den Computer anschließen. Dabei kommt es aber schnell zu unschönen Störgeräuschen, sogenannten Brummschleifen. Schirmer rät daher, noch einen sogenannten Digital-Analog-Wandler dazwischenzuhängen: Die kleinen Kisten besitzen meist mehrere Anschlüsse für verschiedene Geräte und kosten ab 40 Euro.

Unabhängig von der Methode bedeutet Digitalisierung (s. Hintergrund) einen enormen Zeitaufwand. Denn um auf den Computer zu gelangen, muss das Medium in Echtzeit abgespielt werden. Damit ist es aber nicht getan: Um nervige Bild- und Tonfehler zu entfernen, muss das Ergebnis noch nachbearbeitet werden. USB-Geräten und Wandlern ist die erforderliche Software meist beigelegt. Die Anwendungen haben in der Regel Filter zur automatischen Nachbearbeitung. "Die erwischen aber nie alle Fehler", warnt Schirmer. Anspruchsvolle Nutzer kommen deshalb nicht darum herum, selbst Hand anzulegen. Ist keine Software beigelegt, ist für Audiodateien ein Open-Source-Programm - ein frei zugängliches Programm aus dem Internet - wie Audacity empfehlenswert.

Selbst ein gut digitalisierter und aufwendig nachbearbeiteter Videofilm erreicht aber nie die Qualität einer DVD. Digitalaufnahmen von Schallplatten klingen für viele Ohren heute ungewohnt dumpf. "Ich würde immer nur die absoluten Schätze digitalisieren", rät Schirmer angesichts dieser Einschränkungen. Unersetzliche Familienvideos sind den Aufwand natürlich wert. Bei Spielfilmen ist es aber oft einfacher, sie neu auf DVD zu kaufen, das gleiche gilt auch für viele Schallplatten.

Mehr Platz in Schrank und Speicher bringt die Digitalisierung aber nicht unbedingt. Manche werden sich freuen, die analogen Medien wegwerfen zu können, andere hängen an ihnen. Den Wert muss jeder für sich selbst bestimmen. "Niemand würde auf die Idee kommen, eine mittelalterliche Schriftrolle nach der Digitalisierung wegzuwerfen", erklärt Archivierungsexperte Keitel. Medien haben auch an sich einen Wert, und wenn es nur ein emotionaler ist. "Manche Menschen brauchen physische Objekte, an die sie ihr Herz hängen können." Das kann auch eine alte Schallplatte sein, eine Festplatte aber eher nicht - noch nicht.