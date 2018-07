VW Passat TDI Clean Diesel der North American International Autoshow (NAIAS) in Detroit. Volkswagen hat den Verkauf von Dieselfahrzeugen in den USA vorerst eingestellt. Foto: Friso Gentsch

An der Frankfurter Börse verlor das Papier von Europas größtem Autobauer am Montag zeitweise mehr als ein Fünftel an Wert und zog auch die Titel anderer Hersteller mit in die Tiefe.

Innerhalb kürzester Zeit verpufften rund 15 Milliarden Euro an Börsenwert. Neben einem Imageverlust drohen Volkswagen Strafzahlungen von bis zu 18 Milliarden Dollar, Rückrufkosten sowie mögliche Regressansprüche von enttäuschten Kunden und Aktionären. Volkswagen erließ einen Verkaufsstopp für die betroffenen Modelle in den USA. Am Mittwoch will sich der innerste Zirkel des Aufsichtsrats bei einem Krisentreffen mit dem Thema beschäftigten, verlautete aus VW-Kreisen.

Die grüne Fraktionschefin im Europaparlament, Rebecca Harms, hielt dem VW-Konzern «handfesten Betrug und Umweltkriminalität» vor und forderte die EU-Kommission zur Klärung der Frage auf, ob auch in der EU derartige Testverfahren manipuliert werden. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) forderte die Überprüfung sämtlicher Diesel-Modelle neuerer Bauart auf dem VW-Heimatmarkt.

Dagegen erklärte eine Sprecherin der Brüsseler EU-Kommission: «Es ist zu früh, um etwas darüber zu sagen, ob irgendwelche besonderen sofortigen Überwachungsmaßnahmen in Europa nötig sind und ob von Volkswagen in Europa verkaufte Fahrzeuge ebenfalls betroffen sind.»

Derzeit könne der in Tests gemessene Schadstoff-Ausstoß von Diesel-Wagen beträchtlich vom Ausstoß beim Fahren auf der Straße abweichen - aber «ohne jedes Fehlverhalten». Daher gelten ab 2016 neue EU-Regeln für Tests unter realistischeren Bedingungen.

Der Autoverband VDA bekannte sich zu Dieselantrieben: «Ohne den Diesel sind die anspruchsvollen CO2-Ziele in der EU nicht zu erreichen.» Ganz anders sieht das sie Deutsche Umwelthilfe (DUH), nach der Diesel-Autos nach wie vor gesundheitsgefährdende und giftige Abgase ausstoßen. Sie will daher ein Fahrverbot von Dieselautos in Deutschland erreichen.

In die Rufe nach rascher Aufklärung und harten Konsequenzen reihte sich auch der VW-Betriebsratschef ein. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte Bernd Osterloh, der im Aufsichtsrat sitzt. «Wir müssen verloren gegangenes Vertrauen bei unseren Kunden zurückgewinnen», betonte er.

Er sei sich bei diesen Forderungen einig mit Vorstandschef Martin Winterkorn, dessen angekündigte Vertragsverlängerung auf einer Aufsichtsratssitzung am Freitag ansteht. Winterkorn hatte zuvor schon eine externe Untersuchung und eine rasche Aufklärung zugesagt.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sorgt sich um den Ruf der deutschen Automobilindustrie und vor allem Volkswagens, meinte jedoch: «Ich bin aber sicher, dass das Unternehmen schnell und restlos den Fall aufklären und die denkbar eingetreten Schäden wieder gut machen wird.» Unklar sind die Auswirkungen auf den Absatz von Diesel-Wagen anderer deutscher Anbieter in den USA. Die Autobauer BMW und Daimler sind nach eigenen Angaben nicht betroffen.

Die Bundesregierung fordert von den Autoherstellern «belastbare Informationen», um mögliche Manipulationen bei Abgastests auch in Deutschland prüfen zu können. Das Kraftfahrtbundesamt müsse die Tests vornehmen, so ein Sprecher des Berliner Umweltministeriums. «Die gegen VW in den USA erhobenen Vorwürfe wiegen schwer», sagte auch Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Kontrolleur Stephan Weil (SPD), der Mitglied im Präsidium des Aufsichtsrates von VW ist.

Am Wochenende hatte Volkswagen eingeräumt, dass Abgaswerte von Diesel-Autos in den USA für Fahrzeugtests manipuliert worden waren. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) schloss sich der Kritik der DUH an. «Das Bestreben von Volkswagen, bis 2018 zum umweltfreundlichsten Autokonzern der Welt zu werden, ist stark beschädigt», sagte Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

Seine Organisation kritisiere seit langem, dass die Abgaswerte vieler Fahrzeuge nur auf dem Prüfstand eingehalten und in der Praxis deutlich überschritten würden. Es sei naheliegend, «dass neben VW auch andere Hersteller manipulieren und zwar auch in Europa», ergänzte Miller laut Mitteilung. Die EU-Kommission und die Bundesregierung müssten dem nun schleunigst nachgehen, Abgastests anpassen «und diese um Messungen im realen Fahrbetrieb erweitern».

Ähnlich sieht es der Verkehrsclub Deutschland. Was Experten schon seit langem vermuteten und Umweltverbände wiederholt kritisierten, sei nun Gewissheit: «Autohersteller betrügen bei Abgastests.»