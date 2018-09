Wolfsburg (dpa) - Volkswagen zahlt 5900 Euro Prämie an seine rund 115.000 Haustarif-Mitarbeiter. Der Bruttobetrag für den Erfolg im vergangenen Jahr ist für jeden Beschäftigten gleich hoch und wurde am Morgen in der VW-Betriebsratszeitschrift «Mitbestimmen» bekanntgegeben.