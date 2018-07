Der Gewinn nach Steuern lag mit 347 Millionen Euro um 38 Prozent über dem Vorjahreswert, wie die Bank mitteilte. Die Bilanzsumme stieg um 4,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro.

Den größten Beitrag zum Jahresergebnis leistete auch 2015 das Kreditgeschäft. Auch der Einstieg der Bank in die Kfz-Einkaufs- und Absatzfinanzierung machte sich nach Unternehmensangaben bezahlt. Mit über 900 Händlerpartnern habe die Targobank Autobank ihre Ziele im ersten Jahr übertroffen. Insgesamt betreute das Geldinstitut Ende 2015 bundesweit rund vier Millionen Kunden.

Bankchef Pascal Laugel kündigte an, die Bank wolle in Zukunft ihr Geschäftsmodell, «durch das Erschließen neuer Ertragsquellen auf eine breitere Basis stellen». Dies könnte ein Hinweis sein, dass die Bank plant, ihr Geschäftsfeld in Zukunft auch auf Geschäftskunden auszuweiten. Die Targobank ist ein Tochterunternehmen der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel.