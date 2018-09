Im Gesamtjahr will Solarworld früheren Angaben zufolge wieder einen Betriebsgewinn erwirtschaften. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen im laufenden Geschäft noch ein Plus von 127 Millionen Euro verbucht. Dies lag aber vor allem daran, dass das ehemalige Bosch-Solargeschäft nach der Übernahme durch Solarworld erstmals in die Bilanz eingeflossen war.

Der Umsatz legte im ersten Quartal um die Hälfte auf 149 Millionen Euro zu. Vor allem in den USA sei der Absatz deutlich gesteigert worden, hieß es. Auch in anderen Exportmärkten habe der schwache Euro Solarworld Rückenwind gegeben.

In Europa gingen die Erlöse dagegen zurück. Fällige Zinszahlungen, die Rückzahlung von Verbindlichkeiten sowie Investitionen drückten auf die Geldvorräte des Unternehmens.