Im Vorjahreszeitraum waren die Erlöse aber noch um 29 Prozent gewachsen. Analysten hatten im Schnitt mit größeren Sprüngen gerechnet.

Die Zalando-Aktie gab im frühen Handel um 4 Prozent nach. Bei Börseneröffnung hatte das Minus bei über 5 Prozent gelegen.

Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) sank den Angaben zufolge von 29,1 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 12 bis 28 Millionen Euro. Das wäre ein Einbruch um bis zu 59 Prozent. Zalando baut weiter an seiner Plattform, die Kunden, Marken, Werbetreibende, Blogger und Hersteller miteinander vernetzen soll. Dafür investiert der Konzern derzeit stark in Technologie und den Bau von Logistikzentren, was entsprechend belastet.

Vorstandsmitglied Rubin Ritter sprach dennoch von einem guten Jahresstart: «Nach den wie gewohnt ruhigen Osterfeiertagen am Ende des ersten Quartals 2016 haben wir an Fahrt aufgenommen.» Zalando liege gut im Plan, im Gesamtjahr bei solider Profitabilität stark zu wachsen. Der Umsatz soll um 20 bis 25 Prozent zulegen. 2015 hatte das Unternehmen dieses Ziel mit einem Plus von knapp 34 Prozent übertroffen.

Um das Wachstum zu beschleunigen, hatte der Online-Händler zuletzt viel Geld in seine Smartphone-App gesteckt und sich auf eine Reihe neuer Angebote wie etwa einfachere und schnellere Lieferungen sowie Rücksendungen in 15 europäischen Märkten konzentriert. Ende 2015 beschäftigte das Unternehmen rund 10 000 Mitarbeiter.

Seine endgültigen Geschäftszahlen für das erste Quartal legt Zalando am 12. Mai vor.