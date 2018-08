Blaupunkt war vor gut sieben Jahren vom Technikkonzern Bosch an den Investor Aurelius verkauft worden. Foto: Robert Schlesinger

«Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb und möglichst viele Arbeitsplätze zu retten», hieß es. Die Blaupunkt Technology Group mit 450 Mitarbeitern in sechs Ländern restrukturiert sich seit September per Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das Management bleibt dabei im Amt und übernimmt die Sanierung selbst, ihm wird allerdings ein sogenannter Sachwalter von außen zur Seite gestellt.

Der bei Blaupunkt bestellte Sachwalter Rainer Eckert, der die Interessen der Gläubiger wahrnimmt, sagte der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung»: «Wir sind in entscheidenden Gesprächen mit zwei Investoren.»

Dabei handle es sich um einen strategischen - also am Blaupunkt-Geschäft selbst interessierten - Investor sowie um einen Finanzinvestor. «Die beiden sind erst mal in die engere Auswahl gekommen, wir sind aber auch mit anderen im Gespräch», ergänzte der Blaupunkt-Sprecher.

Während des vorläufigen Insolvenzverfahrens übernimmt die Arbeitsagentur für drei Monate die Löhne der Beschäftigten. Die Eröffnung des beantragten Verfahrens wird für Anfang Dezember erwartet.

Das Autoelektronik-Spezialist - zu dessen ursprünglichem Kerngeschäft Radios, Verstärker oder Lautsprecher zählten - war vor gut sieben Jahren vom Technikkonzern Bosch an den Investor Aurelius verkauft worden. Die traditionsreiche Marke hatte 1952 das erste UKW-Autoradio vorgestellt und in den 1980er Jahren das nach Firmenangaben weltweit erste Navigationssystem («Navi») entwickelt. Blaupunkt wurde 1923 gegründet und lässt seine Produkte heute in Malaysia fertigen.