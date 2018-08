Frankfurt/Main (dpa) - Der Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben in Kauflaune. Der Dax kletterte am Donnerstag auf ein Jahreshoch bei 10 737 Punkten. Bis zum frühen Nachmittag bröckelten die Gewinne zwar etwas ab, das Börsenbarometer notierte aber immer noch 0,44 Prozent im Plus bei 10 698,06 Punkten.