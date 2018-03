Der Manager solle das Amt im Anschluss an die Hauptversammlung am 9. Mai übernehmen und damit die Nachfolge von Edgar Ernst antreten, teilte Vonovia in Bochum mit. Ernst hatte den Vorsitz im September 2017 nach dem Rücktritt von Wulf Bernotat für den Zeitraum bis zum nächsten Aktionärstreffen vorübergehend übernommen.

Fitschen hatte seit Juni 2012 gemeinsam mit dem Investmentbanker Anshu Jain die Führung der Deutschen Bank inne. Doch der angekündigte Kulturwandel gelang der Doppelspitze nicht, teure juristische Altlasten lähmten den Konzern zudem über Jahre. Jain musste im Juli 2015 John Cryan weichen, Fitschen blieb als Co-Vorstandsvorsitzender noch bis zum Ablauf der Hauptversammlung Mitte Mai 2016 im Amt und arbeitet seither als Berater für Deutschlands größtes Geldhaus. Daneben leitet er den Aufsichtsrat des Handelsunternehmens Ceconomy.

Vonovia gab einen weiteren Wechsel bekannt: Finanzvorstand Stefan Kirsten werde das Unternehmen auf eigenen Wunsch mit Ablauf der Hauptversammlung am 9. Mai 2018 verlassen. Kirsten ist seit dem Januar 2011 Mitglied des Vorstandes von Vonovia. Seine Aufgaben soll Helene von Roeder übernehmen, die im Januar in den Vorstand berufen worden war.