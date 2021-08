Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Montag nur wenig nach vorne bewegt. Rekordhochs am US-Aktienmarkt hinterließen ebenso wenig Spuren wie Zahlen zu den deutschen Verbraucherpreisen. Aus dem Handel ging der Leitindex mit plus 0,22 Prozent auf 15.887,31 Punkte.