Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax schloss 1,35 Prozent höher bei 10.904,48 Punkten, womit sich für den deutschen Leitindex im Wochenverlauf ein Plus von 0,39 Prozent ergibt. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 0,94 Prozent auf 23.965,21 Punkte nach oben.

Die Anleger nehmen vor allem die Bekräftigung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China in den Blick, trotz der Spannungen über den Auslöser der Pandemie an den Teilvereinbarungen im Handelskrieg festhalten wollen. Zudem nimmt "das weltweite große Wiedereröffnen Gestalt an", wie Analyst Stephen Innes vom Broker Axicorp schrieb. Denn immer mehr Staaten lockern die Restriktionen, die sie wegen der Pandemie erlassen hatten.

Gleichwohl ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA wegen der Coronavirus-Pandemie so verheerend wie seit Beginn des Zweiten Weltkriegs nicht mehr.

Hierzulande gab es zumindest einige als erfreulich aufgenommene Quartalsberichte von Unternehmen. Im Dax etwa zogen die Aktien von Siemens um 4,8 Prozent an. Starke Geschäfte in einigen Sparten des Industriekonzerns, ein besser als erwarteter Ausblick und eine angekündigte Ausgliederung von Unternehmensbereichen hatten die Papiere beflügelt.

An der Dax-Spitze schnellten die Anteilscheine von HeidelbergCement um 5,6 Prozent nach oben. Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe sieht den Zementhersteller gestärkt aus der Virus-Krise hervorgehen.

Die Lufthansa-Papiere hingegen zählten mit einem Minus von rund 1 Prozent zu den schwächsten Werten. Der Zwischenstand zu den laufenden Rettungsverhandlungen mit der Bundesregierung war unter anderem beim Analysehaus Bernstein nicht gut angekommen. Die Ankündigungen seien düster gewesen, allerdings versteckt in den technischen Details, urteilte der Experte Daniel Roeska. Seines Erachtens laufen die Rettungsgespräche nicht rasch genug.

In der zweiten Reihe hatte unter anderem Bechtle seine Bücher geöffnet. Die Aktien des IT-Dienstleisters sprangen um gut vier Prozent hoch und profitierten auch von positiven Aussagen der Analysten über ein "starkes erstes Quartal".

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,96 Prozent auf 2908,11 Zähler. Der Cac 40 in Paris legte ähnlich deutlich zu, während die Börse in London wegen eines Feiertages geschlossen blieb. In den USA kletterte der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 1,6 Prozent nach oben.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,49 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 145,34 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,12 Prozent auf 173,76 Zähler.

Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0843 (Donnerstag: 1,0783) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9223 (0,9274) Euro.