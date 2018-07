Damit knüpfte er an seine jüngst freundliche Tendenz an, die ihm am Freitag einen Wochengewinn von anderthalb Prozent eingebracht hatte.

Als wichtige Faktoren sah Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader neben den Nachwirkungen des guten US-Arbeitsmarktberichts vom Freitag die Hoffnung auf starke Unternehmenszahlen aus den Vereinigten Staaten in der anstehenden Berichtssaison.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte am Montagmorgen um 0,63 Prozent auf 26.121,89 Punkte vor, der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,67 Prozent auf 2781,71 Zähler. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,34 Prozent auf 3460,08 Punkte zu Buche.