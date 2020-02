Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch ihre jüngste Zurückhaltung wieder abgelegt. Der Leitindex Dax gewann in der ersten Handelsstunde 0,37 Prozent auf 13 732,13 Punkte. Das Rekordhoch bei 13 795 Punkten vom Wochenanfang war damit nicht weit entfernt. Nach Jahreszahlen lieferten die Aktien der Deutschen Telekom und von Covestro mit hohem Kurszuwachs positive Impulse.