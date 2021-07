Zudem bleibt das monetäre Umfeld günstig, nachdem die Europäischen Zentralbank am Donnerstag ihren Kurs mit Zinsen auf Rekordtief und milliardenschweren Anleihenkäufen bekräftigt hatte. Die Sorgen der Anleger mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus hingegen rückten etwas weiter in den Hintergrund.

Der deutsche Leitindex stieg bis zum frühen Nachmittag um 0,95 Prozent auf 15.662,47 Punkte und steuert damit auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Auf Wochensicht deutet sich trotz des Kursrutsches am Montag ein Plus von knapp 1 Prozent an.

Der MDax erklomm heute ein Rekordhoch und gewann zuletzt 1,02 Prozent auf 35.199,54 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog ähnlich deutlich an.

Heute sorgten Konjunkturdaten für Schwung. So überraschten die von IHS Markit erhobenen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und für die Dienstleistungsbranche positiv.

Im Dax und auch europaweit waren Aktien aus der konjunktursensiblen Autobranche besonders gefragt. In Deutschland zogen Daimler und Continental um rund fünf beziehungsweise gut vier Prozent an. Bei Daimler half auch eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Kepler Cheuvreux.

Im MDax machten die Papiere der Shop Apotheke anfängliche Verluste von fast 13 Prozent wett und notierten zuletzt knapp ein Prozent im Plus. Die Online-Apotheke hatte am Vortag die Erwartungen an Umsatzwachstum und Marge gedämpft. Bereits mit den Zahlen zum zweiten Quartal vor zwei Wochen hatte Shop Apotheke von Engpässen in der Logistik berichtet und gewarnt, dass eine mögliche Prognoseänderung an der Entwicklung der kommenden Wochen hänge. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach denn auch von schlechten, wenngleich nicht ganz überraschenden Nachrichten. Mittel- bis langfristig sei das Unternehmen gut positioniert.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1778 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs gestern auf 1,1775 (Mittwoch: 1,1772) Dollar festgesetzt.

Auf dem deutschen Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,46 Prozent am Vortag auf minus 0,47 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 146,06 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,22 Prozent auf 175,65 Punkte nach.

