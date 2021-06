Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Auch der MDax der mittelgroßen Werte kletterte so hoch wie nie zuvor und verbuchte zuletzt einen Aufschlag von 1,45 Prozent auf 33.672,37 Punkte. Insgesamt nahm die Risikoneigung der Marktteilnehmer zu, besonders von der Konjunktur abhängige Branchen wie Autohersteller waren gefragt.

Für den EuroStoxx 50 ging es um 1,5 Prozent hoch. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone stieg im Mai erneut auf ein Rekordhoch. Dass die Inflation in der Eurozone ebenfalls weiter anstieg und sogar leicht über das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), störte die Anleger nicht.

Der europäische Autosektor stieg auf das höchste Niveau seit Anfang 2018. Im Dax lagen Continental vorne mit plus 3,1 Prozent. Volkswagen, Daimler und BMW folgten mit ähnlich hohen Kursgewinnen. An der Spitze im MDax gewannen die Papiere von Porsche SE 5,4 Prozent.

Der Euro wurde mit 1,2222 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2201 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,23 Prozent am Vortag auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 144,33 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 169,93 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:210601-99-816543/6