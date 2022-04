Frankfurt/Main (dpa) - Der Verkaufsdruck stieg bis zum frühen Nachmittag, denn auch an den US-Börsen werden weitere Verluste erwartet. Zudem gab es hierzulande enttäuschende Auftragsdaten für die Industrie, während die Erzeugerpreise in der Eurozone erneut mit Rekordgeschwindigkeit stiegen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem US-Börsenstart sank der Dax um 2,07 Prozent auf 14.125,87 Punkte. Am Vortag war er kurz über 14.600 Punkte geklettert, bevor er nachgab. Nun fiel das deutsche Börsenbarometer wieder unter die 21-Tage-Linie, die es vor der US-Leitzinsentscheidung Mitte März überwunden hatte. Sie signalisiert charttechnisch interessierten Anlegern den kurzfristigen Trend.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Nachmittag 2,30 Prozent nach. Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen an der deutschen Börse, sank um 2,58 Prozent auf 30.737,52 Zähler.

Unternehmensnachrichten hierzulande gab es nur vereinzelt. Im Dax litten nach den jüngsten Kursgewinnen die Aktien der einstigen Corona-Krisengewinner Delivery Hero und Hellofresh unter neuerlichen Verlusten. Mit minus 6,2 Prozent für den Essenslieferanten und minus 7,1 Prozent für den Kochboxen-Lieferanten waren sie die Schlusslichter.

Im MDax wurden Ströer-Aktien abgestoßen und sackten zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai 2020. Zuletzt ging es um 6,6 Prozent abwärts.

Thyssenkrupp büßten 6,4 Prozent ein. Ein Börsianer verwies auf Aussagen von Vorstandschefin Martina Merz, dass der Industriekonzern wegen des Kriegs in der Ukraine unter erheblichem Druck stehe, da die Lieferketten unterbrochen seien.

Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport gab die Gewinne vom Morgen ab und sank um 0,7 Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0913 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0969 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,45 Prozent am Vortag auf 0,54 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,18 Prozent auf 138,05 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,52 Prozent auf 157,04 Punkte nach.