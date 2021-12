Der Dax konnte seine Auftaktgewinne jedoch nicht ganz behaupten: Etwa eine halbe Stunde nach dem Börsenstart legte er noch um 0,46 Prozent auf 15.333,41 Punkte zu. Damit blieb der Leitindex in der Spanne zwischen rund 15.000 und 15.500 Punkten, in die er vor einer Woche infolge erster Nachrichten zur neuen Coronavirus-Variante Omikron abgerutscht war.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 0,65 Prozent hinzu auf 33.993,89 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,40 Prozent auf 4124,56 Zähler hoch.

Die Anleger schwanken weiter zwischen der Corona-Angst und der täglichen Verlockung, gefallene Kurse zum Einstieg zu nutzen. Die Schaukelbörse setzt sich also fort.

Neben der neuen Virusvariante Omikron rücken zum Wochenschluss auch Konjunkturdaten in den Blick: Aus den USA kommt am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht, der als wichtiges Indiz für den künftigen Spielraum der US-Notenbank Fed bei ihrer geplanten geldpolitischen Straffung gilt. Zuletzt hatte es von Fed-Chef Jerome Powell Andeutungen gegeben, dass die Fed ihre Geldpolitik rascher als gedacht straffen könnte.

Die Allianz zählte mit einem Kursplus von über einem Prozent zu den Dax-Favoriten. Der Versicherer hatte am Vorabend eine jährliche Dividendensteigerung von mindestens fünf Prozent in Aussicht gestellt. Nach einer Ausschüttung von 9,60 Euro je Aktie in den letzten beiden Jahren dürfen sich die Anteilseigner also auf mindestens 10,08 Euro freuen.

Bei Aurubis gab es ein Kursplus von knapp sechs Prozent. Der Kupferkonzern zeigt sich nach einem Gewinnsprung im vergangenen Geschäftsjahr auch für die Zukunft optimistisch. Wie er bei der Vorlage ausführlicher Jahreszahlen mitteilte, will er im laufenden Geschäftsjahr ein operatives Vorsteuerergebnis zwischen 320 und 380 Millionen Euro erzielen. Auch der angehobene Dividendenvorschlag liegt über den Erwartungen.

