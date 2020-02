Trotz der Coronavirus-Krise stieg im Februar der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stärker als von Analysten erwartet. Das Konjunktur-Barometer zeigte, dass sich in der Industrie die Stimmung deutlich aufhellte, unter den Dienstleistern nur leicht.

Für den MDax ging es um 0,11 Prozent auf 29 145,60 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone fiel um 0,16 Prozent.

Auf der Unternehmensseite rückte die Allianz mit Jahreszahlen in den Fokus. Für die Aktien ging es munter hin und her zwischen Plus und Minus, zuletzt etablierten sie sich im Plus mit 0,7 Prozent. Ein Anstieg der Dividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm hielten die Anleger bei Laune. Allerdings liege der Ausblick des Versicherers für den operativen Gewinn 2020 eher unter den Erwartungen.

Schlusslicht im Dax waren die Aktien des Kunststoffkonzerns Covestro mit minus 2,7 Prozent. MTU weiteten ihre Vortagesverluste aus und fielen um 1,6 Prozent. Der Triebwerksbauer hatte am Vortag mit seinen Quartalszahlen und Konzernprognosen enttäuscht. Die Deutsche Börse war mit einem Plus von 1,1 Prozent an der Dax-Spitze.

Im MDax verloren Commerzbank 1,7 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung von Warburg Research. Noch deutlicher setzten im SDax kritische Analystenkommentare mit Abstufungen und Kurszielsenkungen den Aktien von Krones zu. Mit einem Minus von fast 9 Prozent landeten die Papiere des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers am Index-Ende. Kursgewinne verbuchten hingegen die Aktien des Saatgutzüchters KWS Saat mit fast 3 Prozent.