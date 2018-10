Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, büßte am Mittwoch 1,16 Prozent auf 24.496,55 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab um 0,6 Prozent nach.

Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets begründete die Verluste mit einem Fernseh-Interview des stellvertretenden italienischen Ministerpräsidenten Matteo Salvini. Dieser hatte noch einmal klargestellt, dass es keine Abstriche bei den Haushaltsplanungen geben wird. Die Regierungskoalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega hatte angekündigt, in den kommenden Jahren eine deutlich höhere Neuverschuldung anzupeilen als die Vorgängerregierung. Bereits in den vergangenen Tagen hatte dies an den Finanzmärkten und unter den übrigen Staaten der Europäischen Union Beunruhigung ausgelöst.

Unter Druck gerieten hierzulande insbesondere Aktien aus der Halbleiter- und der Autozuliefererbranche. Papiere des Lichttechnikspezialisten Hella verloren am MDax-Ende mehr als 6 Prozent.

Kurzarbeit in einem Werk des schweizerischen Chip-Zulieferers VAT Group belastete die gesamte europäische Halbleiterbranche. Infineon-Anteile verloren unter den schwächsten Werten im Dax 4,46 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,39 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 139,96 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,28 Prozent auf 157,68 Punkte nach. Der Euro wurde am Nachmittag zu 1,1484 US-Dollar gehandelt. Der Dollar kostete damit 0,8708 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1435 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8745 Euro gekostet.