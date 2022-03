Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main (dpa) - Seine Verluste seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor über vier Wochen hat er damit endgültig wieder wettgemacht. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstag ebenfalls weiter bergauf - am Ende verzeichnete er ein Plus von 2,00 Prozent auf 31.862,16 Punkte.

Nach neuen Friedensgesprächen mit der Ukraine hat Russland zugesagt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren. Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin sagte nach dem Treffen in Istanbul, seine Regierung wolle so Vertrauen aufbauen und weitere Verhandlungen ermöglichen. Moskaus Delegationsleiter Wladimir Medinski lobte die mehrstündigen Gespräche als konstruktiv. Russland sei daher bereit, Schritte zur Deeskalation zu gehen.

Die ukrainische Regierung forderte nach dem Treffen erneut Garantien für seine Sicherheit im Gegenzug für einen möglichen neutralen Status. Gebietsabtretungen lehnte sie als indiskutabel ab.