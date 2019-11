In den ersten Handelsminuten gewann der deutsche Leitindex 0,11 Prozent auf 13.256,55 Punkte, nachdem er am Freitag nochmals leicht zugelegt und damit die sechste Gewinnwoche in Folge verbucht hatte. Allerdings hat die Rally zuletzt an Kraft eingebüßt.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montagmorgen um 0,71 Prozent hoch auf 27.391,71 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit plus 0,05 Prozent auf 3713,60 Punkte kaum verändert.