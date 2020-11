Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax präsentiert sich auch am Tag nach der US-Wahl in starker Form. Am Donnerstag legte der deutsche Leitindex gegen Mittag um 1,15 Prozent auf 12.466,25 Punkte zu. Seit seinem Tief am vergangenen Freitag bei 11.450 Zählern hat er schon wieder mehr als 1000 Punkte aufgeholt.