Nach seinen Verlusten zu Wochenbeginn hat er in dieser Woche nun schon 2,5 Prozent verloren.

Das zentrale Thema ist das von den US-Demokraten eingeleitete Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Donald Trump. Dieses hatte am Vorabend an der Wall Street dafür gesorgt, dass die Stimmung ins Negative kippte. Der Dax und die europäischen Indizes folgten dem New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial nun nach unten.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten büßte 1,42 Prozent auf 25.278,01 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel um 1,4 Prozent auf 3482,48 Zähler.

Auf Unternehmensseite waren die Blicke auf die nächste gekappte Prognose eines deutschen Unternehmens gerichtet. Weil Pfeiffer Vacuum noch pessimistischer auf das laufende Jahr blickt, rauschten die Aktien um 14,7 Prozent in die Tiefe.

Die geopolitischen Krisen mit ihren befürchteten konjunkturellen Folgen trieben Anleger allgemein aus zyklischen in defensive Anlagen. Infineon und Deutsche Bank verloren im Dax bis zu 2,8 Prozent. Einzige Gewinner im Leitindex waren Vonovia und Beiersdorf mit maximal 0,3 Prozent.

Ansonsten zeigte sich die Mollstimmung bei Wirecard. Nachdem die UBS ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Zahlungsdienstleisters aufgab, sackten sie unter den größeren Indexverlierern um 2,5 Prozent ab.

Bei der Lufthansa kam es nach der jüngsten Rally infolge der Thomas-Cook-Pleite zu Gewinnmitnahmen, die Aktien der Fluggesellschaft fielen um 1,8 Prozent. Für die jüngst in den MDax abgestiegenen Papiere von Thyssenkrupp ging es um 2,4 Prozent abwärts. Vorstandschef Guido Kerkhoff soll nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte schon wieder gehen.

Schlagzeilen machte ein Börsengang: Die Aktien der Softwarefirma Teamviewer legten einen durchwachsenen Start hin. Zuerst solide beim Ausgabepreis von 26,25 Euro gestartet, wurden sie zuletzt 2,3 Prozent tiefer bei 25,65 Euro gehandelt.