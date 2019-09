Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte um 0,21 Prozent auf 25.774,61 Punkte zu. In Europa ging es für den EuroStoxx 50 ebenfalls moderat nach oben.

Positive Nachrichten kamen zu Wochenbeginn aus China. Dort gab es einen Hoffnungsschimmer für die zuletzt schwache Industrieproduktion - zumindest für die kleineren und mittleren Unternehmen. Der vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg im August überraschend auf 50,4 (Juli 49,9) Punkte und deutet damit auf eine Expansion hin.

Derweil waren am Sonntag in den beiden größten Volkswirtschaften USA und China wie angekündigt neue Strafzölle in Kraft getreten. «Dass die neuen Zölle nicht positiv für die Wirtschaftsentwicklung sind, steht außer Frage», sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. «Positiv ist, dass beide Seiten an den persönlichen Handelsgesprächen in den kommenden Wochen festhalten.»

Im Dax bleiben die Aktien der Deutschen Börse gefragt und stiegen um rund 1 Prozent. Es wird erwartet, dass der Börsenbetreiber in Kürze im europäischen Leitindex EuroStoxx 50 vertreten sein wird. Entsprechende Spekulationen hatten die Papiere zuletzt bereits angetrieben. Der Sportartikelhersteller Adidas indes scheint sich nicht für eine Aufnahme in den währungsgemischten Stoxx Europe 50 qualifizieren zu können. Die Anteilsscheine fielen am Dax-Ende um fast 1 Prozent.

Zudem blickten Anleger auf die Immobilienbranche, in der sich ein weiterer Zusammenschluss anbahnt. TLG Immobilien erwirbt ein Aktienpaket von knapp 10 Prozent des Konkurrenten Aroundtown vom Großaktionär Avisco. Dafür werden den Angeben zufolge 8,30 Euro je Aktie gezahlt. Zudem wollen die beiden Unternehmen über einen Zusammenschluss sprechen. An der Börse fielen die Reaktionen derweil zuletzt verhalten aus: Nach anfänglichen Gewinnen von gut 7,5 Prozent standen die Papiere von Aroundtown zuletzt noch gut 1 Prozent höher bei 7,652 Euro. Die Anteilsscheine von TLG gaben um mehr als 1 Prozent nach.

Klares Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax waren die Aktien des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, die um mehr als 6 Prozent absackten. Der hochkarätig besetzte Titelanwärter hatte am Samstag mit 1:3 bei dem bislang sieglosen Aufsteiger Union Berlin verloren. Statt die Tabellenführung vom neuen Primus RB Leipzig, der Union zum Ligastart 4:0 in Berlin bezwungen hatte, zurückzuerobern, müssen die Dortmunder die Länderspielpause zur Analyse nutzen.