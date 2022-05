Die Dax-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt.

Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax gewann 2,14 Prozent auf 28.783,65 Punkte und der EuroStoxx 50 stieg um 1,3 Prozent. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners gibt es in allen Anlageklassen Stabilisierungen. Eine mehrwöchige Schwäche des Dax könnte enden, aktuell liegt der Leitindex im Vergleich zum vergangenen Freitag mit 1,6 Prozent im Plus. Den bisher letzten Wochengewinn hatte er am 1. April erzielt, darauf folgten fünf schwache Wochen.

Börsianer werten das Geschehen positiv, nachdem die Schwankungen an den globalen Börsen in den vergangenen Tagen einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären geglichen hatten. Bei Rückschlägen wurde gekauft, bei Erholungen aber auch schnell wieder verkauft. Aus Sicht des DekaBank-Chefvolkswirts Ulrich Kater geht die Suche nach Orientierung und einer "neuen Normalität" an den Finanzmärkten weiter.

Am Freitag wurden zahlreiche deutsche Aktien mit Dividendenabschlag gehandelt, darunter Adidas, Eon, Heidelbergcement, Volkswagen und FMC. Was die laufende Berichtssaison betrifft, ging es zu Wochenschluss nach einer zweitägigen Hochphase ruhiger zu. Vor allem die Resultate der Deutschen Telekom standen im Blick.

Nach der Tochter T-Mobile US hat die Telekom nun ebenfalls ihre Jahresziele nach oben geschraubt. Laut Händlern überraschten die neuen Ziele vor diesem Hintergrund nicht mehr wirklich und gleiches gelte für starke Quartalszahlen. Nach einem mäßigen Auftakt legten die Aktien zuletzt um etwas mehr als ein Prozent zu.

Ansonsten gab es von Carl Zeiss Meditec, Ceconomy, Vitesco, Deutsche Euroshop und Freenet Resultate. Klare Kursgewinne von 3,6 und 3,1 Prozent gab es für die MDax-Werte Carl Zeiss Meditec und Freenet.

Unter den übrigen drei Werten, die im SDax notiert sind, ging es mit Anstiegen von maximal 2,2 Prozent verhaltener zu. Ceconomy schaffte es nur mit einem halben Prozent ins Plus. Ein Börsianer lobte zwar das organische Wachstum, monierte aber, dass der Elektronikhändler dieses nicht in operativen Gewinn verwandele.

Ansonsten gab es größere Erholungsbewegungen bei zuletzt stark abgestraften Aktien aus dem SDax. Jene des Immobilienunternehmens Instone erholten sich um 17 Prozent nach einem Einbruch am Vortag wegen zurückgenommener Jahresziele. Mit einer Erholung um 11 Prozent haben die Titel der Shop Apotheke einen Kursrutsch vom Dienstag wieder ausgeglichen. Hier bleibt die Einführung des E-Rezeptes das umstrittene Thema.

Außerdem setzen die Titel des Biosprit-Herstellers Verbio ihre Erholung mit einem Kurssprung um zehn Prozent fort, obwohl Bundesumweltministerin Steffi Lemke zeitnah einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung machen will, um den Einsatz von Biosprit aus angebauten Pflanzen zu begrenzen.

Mit SMA zog ein weiterer SDax-Wert nach dürftiger Kursentwicklung um elf Prozent an wegen einer Kaufempfehlung. Ähnliches beflügelte auch Evotec im MDax: Nach einer Berg- und Talfahrt im Wochenverlauf erholte sich der Kurs hier zu Wochenschluss um 8,2 Prozent.