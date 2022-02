Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte in der ersten Handelsstunde um 1,28 Prozent auf 33.153 Punkte vor. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50, gewann 1,3 Prozent. Am Markt wurde auf unbestätigte Meldungen der russischen Nachrichtenagentur Interfax verwiesen, wonach einige Truppenteile der russischen Armee im Süden und Westen in ihre Kasernen zurückkehrten.

Beachtung finden dürften am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen als einer der ersten Frühindikatoren für Februar. Die Dekabank erwartet nur eine leichte Verbesserung bei den Zahlen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Bei aller Zuversicht mit Blick auf eine abklingende Corona-Pandemie und geringere Lieferengpässe dürften sich der Ukraine-Konflikt, die Sorge vor einer zu hohen Inflation und einer schnelleren Reaktion der Europäischen Zentralbank dämpfend bemerkbar machen, hieß es.

Auf Erholungskurs schwenkten die Aktien von Delivery Hero gemeinsam mit anderen deutschen Online-Werten. In der Vorwoche hatte der Essenslieferdienst Anleger mit einem düsteren Ausblick verschreckt und den Kurs in schwere Turbulenzen gebracht. Am Dienstag gewannen die Titel vorne im Dax 4,6 Prozent.

Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 gewannen an der MDax-Spitze 4,3 Prozent, nachdem sie noch am Montag auf ein Rekordtief gefallen waren.

Im SDax der kleineren Börsentitel legten die Anteile von KWS Saat nach einer Kaufempfehlung von Warburg Research um 2,7 Prozent zu.