Der Dax stieg im frühen Handel um ein knappes Prozent auf 11.621,69 Punkte. Damit schaffte der Leitindex erstmals seit Anfang November wieder den Sprung über die Marke von 11.600 Zählern.

Die Stimmung in Chinas Industrie sei zwar immer noch nicht wieder glänzend, habe sich aber ein wenig erholt, erklärte ein Händler. In den vergangenen Monaten hatte immer wieder die Furcht vor einer starken Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die Anleger verunsichert. Tendenziell positive Signale kommen daher gut an. Bereits die Bösen in Asien gingen mit Gewinnen in das Wochenende.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 0,91 Prozent auf 24.608,84 Zähler und erreichte ebenfalls einen neuen Höchststand in diesem Jahr. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,69 Prozent vor.

Gesucht waren vor allem die Papiere konjunkturabhängiger Unternehmen. So legten im Dax die Titel von Covestro, Daimler, Continental, Infineon und Lufthansa überdurchschnittlich zu.

Zudem richteten sich die Blicke auf die Jahreszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall. Dieser hat 2018 profitabler gewirtschaftet als ein Jahr zuvor. Der Kurs legte um fast acht Prozent zu und zog auch die Papiere anderer Autozulieferer wie Norma, Dürr, Hella und Schaeffler mit nach oben.