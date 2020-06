Wegen des weiterhin ungelösten Bilanzskandals um den Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München und immer mehr aufkommender Liquiditätssorgen setzten dessen Aktien ihren Sinkflug fort.

Nach dem Vortages-Kurseinbruch um fast 62 Prozent nach abermaliger Verschiebung des Jahresabschlusses für 2019 stürzten die Papiere des Zahlungsabwicklers erneut ab, zeitweise um mehr als 50 Prozent auf unter 20 Euro.

Sollte Wirecard auch an diesem Freitag keinen testierten Abschluss präsentieren, droht die Kündigung von Krediten in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro. Am Nachmittag teilte Wirecard mit, man befinde sich in konstruktiven Gesprächen mit den kreditgebenden Banken. Das Kursminus belief sich zuletzt noch auf 32 Prozent. Konzernchef Markus Braun trat inzwischen zurück.

Größere Spuren beim Dax hinterließ der Kurseinbruch von Wirecard angesichts einer eher geringen Gewichtung im Index nicht. Der deutsche Leitindex gewann zuletzt 1,16 Prozent auf 12 424,18 Zähler. Auf Wochensicht steuert er damit auf ein Plus von vier Prozent zu. Hoffnungen auf weitere Konjunkturhilfen und die Rückendeckung der Notenbanken für die Finanzmärkte gelten als Hauptgründe für den erfolgreichen Wochenverlauf.

Am Freitagmittag waren zunächst Terminkontrakte auf die großen Aktienindizes ausgelaufen, wie die auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, gegen Handelsschluss laufen dann noch die Kontrakte auf Einzelaktien aus. Vor diesem auch großer Verfall genannten Termin versuchen Anleger, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt immer mal wieder vorher zu teils hektischen Kursbewegungen.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte rückte am Freitagnachmittag um 0,44 Prozent auf 26 315,93 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 gewann 1,4 Prozent.

Die Lufthansa hat an diesem Freitag ihren zunächst letzten Handelstag im Dax. In Folge des massiven Kurseinbruchs in der Corona-Krise steigen die Aktien in den kleinen Bruder MDax ab und werden im Leitindex durch Deutsche Wohnen ersetzt.

An der Dax-Spitze rückten SAP-Anteile mit einem Plus von gut drei Prozent wieder näher an ihr im Februar erreichtes Rekordhoch bei 129,60 Euro heran. Seit ihrem Corona-Krisentief von Mitte März haben die Aktien des Softwarekonzerns 51 Prozent gewonnen.

Der Euro wurde am Nachmittag wenig verändert mit 1,1212 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1222 (Mittwoch: 1,1232) Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,41 Prozent am Vortag auf minus 0,43 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 144,84 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,08 Prozent auf 175,53 Punkte.