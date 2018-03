Zuletzt sank der deutsche Leitindex um 1,20 Prozent auf 12.241,64 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,41 Prozent auf 25.521,06 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,66 Prozent auf 2662,16 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit 0,95 Prozent im Minus bei 3404,66 Punkten.

Unter den Einzelwerten zeigten sich vor allem die Vorzugsaktien von Henkel sehr schwach. Aussagen des Konsumgüterherstellers zum ersten Quartal brachten sie mit minus 5,5 Prozent an das Dax-Ende.

Lieferschwierigkeiten im nordamerikanischen Konsumgütergeschäft belasteten das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln. Die Papiere der Munich Re hingegen zogen um 0,2 Prozent an und profitierten von einer positiven Analystenstudie.

Im Blick standen auch die Index-Änderungen der Deutschen Börse. So ist nun der Kunststoff-Konzern Covestro in den Dax gekommen, während ProSiebenSat.1 in den MDax abstieg.

Während sich das Covestro-Papier zuletzt stabil hielt und sich fast unverändert zeigte, gab die ProSieben-Aktie um 0,7 Prozent nach. Unter den Neulingen waren auch die Anteile des auf die Autobranche spezialisierten Maschinenbauers Aumann auffällig. Sie büßten am TecDax-Ende 3,2 Prozent ein. Auch die neu aufgenommenen Anteile des Industrieroboter-Zulieferers Isra Vision zeigten sich schwach mit minus 1,5 Prozent.

Zahlen legte abgesehen von Henkel auch der Wohnungsvermieter Grand City Properties vor, dessen Großaktionär der just in den MDax aufgestiegene Immobilienkonzern Aroundtown ist. Grand City Properties profitierte 2017 von steigenden Mieten und einem geringeren Leerstand, was den Aktien allerdings nur ein Plus von 0,5 Prozent bescherte.

Talanx hingegen gewannen 1,4 Prozent hinzu. Der Versicherer will seinen Aktionären trotz des Hurrikan-Jahres 2017 die Dividende erhöhen.