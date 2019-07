Am Tag des mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheids pendelte der Dax im frühen Handel eng um seine Gewinnschwelle. Zuletzt schaffte er es moderat mit 0,12 Prozent ins Plus auf 12.162,19 Punkte. Er verblieb damit aber auf seinem tiefsten Niveau seit Mitte Juni.

Der MDax der mittelgroßen Werte zeigte sich etwas freundlicher mit einem Anstieg um 0,30 Prozent auf 25.884,57 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx dagegen stagnierte mehr oder weniger auf seinem Vortagsniveau.

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Abend ansteht, wagten sich die Anleger auch nach dem Kursrutsch vom Vortag nicht so richtig aus der Deckung. Unsicherheit herrschte auch mit Blick auf die Handelsgespräche zwischen China und den USA. Sie wurden am Mittwoch nach nur einem Tag beendet. Details gab es zunächst keine, Händler werteten dies aber als Zeichen für fehlende Fortschritte.

Die Berichtssaison der Unternehmen sorgt am Mittwoch weiter für Schlagzeilen. Die Airbus-Aktien fielen nach Zahlen mit einem Anstieg um 0,8 Prozent auf. Am Markt war angesichts unerwartet hoher Sprünge bei Umsatz und Gewinn von beeindruckenden Zahlen die Rede.

Puma stellten im MDax alles in den Schatten. Die Papiere des Sportartikelkonzerns knüpften dort nach höheren Jahreszielen an ihren Rekordlauf an. Sie stiegen um 6 Prozent und kosteten erstmals in ihrer Geschichte mehr als 61 Euro. Einem Händler zufolge ist das zweite Quartal besser verlaufen als am Markt gedacht.

Beim Stahlhändler Klöckner & Co ging es außerdem um 3 Prozent aufwärts. Laut Goldman-Analyst Eugene King Mithin war der Neuigkeitswert hier überschaubar, er wies aber auf eine zuletzt unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktie hin. Zahlen gab es ansonsten noch vom Lichtspezialisten Osram, dessen Aktie aber unauffällig blieb.

Im Dax gab es an diesem Mittwoch nur wenige Nachrichten. Eon fielen mit einem Abschlag von 3,4 Prozent am Negativsten auf. JPMorgan hatte die Aktie auf «Underweight» abgestuft und das Ziel gesenkt. Laut Analyst Christopher Laybutt rücken bei dem Versorger mittlerweile die zunehmenden Bilanzrisiken der geplanten Innogy-Übernahme in den Vordergrund.

Spitzenreiter waren dagegen die 3,4 Prozent höheren Aktien der Deutschen Bank. Hier wurde am Markt auf eine allgemein freundliche Tendenz bei großen Finanzhäusern verwiesen. Gute Zahlen der französischen BNP Paribas und der Schweizer Credit Suisse hoben im Sektor allgemein die Stimmung. Auch die Commerzbank stieg im MDax um 1,4 Prozent.