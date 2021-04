Es fehlt an Aufwärtsimpulsen, zumal nach den starken Auftragseingängen für die deutsche Industrie die Produktionsdaten schwach ausfielen. Zugleich warnen Marktbeobachter vor einem möglichen Rückschlag im Dax.

Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,02 Prozent auf 15.205,83 Punkte zu, womit sich für die erste Handelswoche im neuen Quartal ein kleines Plus von 0,7 Prozent abzeichnet. Am Dienstag war der Dax erstmals über die Marke von 15.300 Punkten geklettert. Seither lassen es die Investoren ruhiger angehen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat zuletzt ebenfalls auf der Stelle. Für den MDax der mittelgroßen Werte am deutschen Aktienmarkt ging es dagegen um 0,35 Prozent auf 32.746,55 Punkte hoch.

Vor allem Einzelwerte aus dem MDax und SDax zogen die Aufmerksamkeit auf sich. So gewannen die Aktien des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens Airbus nach Auslieferungszahlen für März 1,4 Prozent und zählten damit zu den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte. Puma kletterten ohne Nachrichten auf ein Rekordhoch und legten zuletzt etwas darunter um 3,5 Prozent auf 93,28 Euro zu. Die Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub führten den MDax mit plus 4,7 Prozent an und profitierten von einer Empfehlung der Baader Bank.

Von schwachen Industriedaten belastet fiel der Euro wieder unter 1,19 US-Dollar und kostete am frühen Nachmittag 1,1888 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1873 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,37 Prozent am Vortag auf minus 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 144,88 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,45 Prozent auf 171,29 Punkte.

