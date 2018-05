Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt

Mit minus 0,67 Prozent auf 12.862,02 Punkte stand der deutsche Leitindex am Nachmittag weiter unter der am Vortag noch deutlich übersprungenen Marke von 12.900 Punkten.

Der nachgebende Euro - am Vortag noch Triebfeder für den Dax - gab keine positiven Impulse. Durch einen fallenden Euro zusammen mit einem gestiegenen Ölpreis baue sich für die Eurozone Inflationsdruck auf, der auch am deutschen Aktienmarkt bald wachsende Zinssorgen auslösen könnte, analysierte Experte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der MDax gab am Dienstagnachmittag um 0,23 Prozent auf 26 621,58 Punkte nach. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,76 Prozent runter auf 2733,38 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,49 Prozent schwächer bei 3546,66 Punkten.

Unter den Aktien der Unternehmen, die mit Quartalsbilanzen im Fokus stehen, ragten im Dax die der Deutschen Post besonders negativ hervor. Sie verloren am Index-Ende mehr als 6 Prozent. An der Dax-Spitze verteuerten sich dagegen die Anteile von Beiersdorf nach Zahlen um mehr als 2 Prozent. Der Konsumgüterkonzern bekam zum Jahresauftakt erneut Rückenwind von seiner Klebstofftochter Tesa.

Im MDax sackten die Aktien des Medienkonzerns Axel Springer nach dem Quartalsbericht um mehr als 5 Prozent ab. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan machte in seiner ersten Reaktion bei insgesamt im Rahmen der Erwartungen liegenden Ergebnissen ein etwas abgekühltes Geschäft mit Online-Kleinanzeigen aus. Das Wachstum sei aber immer noch solide.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite weiter bei 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex verharrte bei 140,07 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,09 Prozent auf 159,12 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,1871 US-Dollar deutlich unter der Marke von 1,19 Dollar gehandelt. Marktbeobachter begründeten dies mit der schwierigen politischen Lage in Italien. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1902 (Freitag: 1,1969) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8402 (0,8355) Euro.