Der Dax gab am Nachmittag um 0,26 Prozent auf 15.132,06 Punkte nach. Der MDax verlor 0,93 Prozent auf 32.232,92 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx sank um 0,38 Prozent.

Unter den Einzelwerten im Dax büßten die Volkswagen-Aktien trotz eines angehobenem Jahresergebniszieles des Autobauers zuletzt 1,7 Prozent ein. Allianz waren nur optisch schwach, denn der Versicherer schüttet seine Dividende aus. 9,60 Euro je Anteilsschein erhalten die Anleger. Unter den Spitzenwerten im Dax fanden sich die Papiere der Munich Re mit plus 1,4 Prozent. Die Corona-Krise hinterließ bei dem Rückversicherer im ersten Quartal deutlich geringere Spuren als ein Jahr zuvor.

Der Krankenhaus- und Medizintechnikkonzern Fresenius SE sowie dessen Tochter FMC starteten wegen der Corona-Pandemie mit Umsatz- und Ergebniseinbußen in das neue Jahr. Die Aktien beider Unternehmen gaben nach. Vor allem FMC zeigten sich schwach mit minus 3,2 Prozent. Fresenius hielten sich mit minus 0,3 Prozent deutlich besser.

Auch die Anteile des Konsumgüterherstellers Henkel gaben nach Details zum abgelaufenen Quartal und einer angehobenen Umsatz- und Margenprognose um 1,9 Prozent nach. Die Papiere des Baustoffherstellers Heidelbergcement sanken trotz eines starken Auftaktquartals und Zuversicht für das laufende Jahr um 1,5 Prozent. Nach einem vorsichtigen Blick nach vorn verloren die Titel des Autozulieferers Continental nun 0,8 Prozent.

Der Euro legte im Tagesverlauf zu und kostete am Nachmittag 1,2059 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2005 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,29 Prozent am Vortag auf minus 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 144,54 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 170,50 Punkte.

