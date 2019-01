Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Im Anlegerfokus dürften in der neuen Woche die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die vorübergehende Einigung im US-Haushaltsstreit sowie die Berichtssaison der Unternehmen stehen.

Der Dax sank zuletzt um 0,53 Prozent auf 11.222,51 Punkte, nachdem er am Freitag um knapp 1,4 Prozent gestiegen war. Damit hatte der deutsche Leitindex seit Weihnachten um fast 7 Prozent zugelegt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen ermäßigte sich am Montag um 0,31 Prozent auf 23.748,85 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,6 Prozent ein.

Unter den Einzelwerten profitierten die Aktien der Deutschen Bank von Spekulationen um eine höhere Beteiligung des Emirats Katar an dem Geldhaus.

Mit einem Abschlag von 0,18 Prozent schlugen sich die Papiere besser als der Gesamtmarkt. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, verhandeln derzeit beide Seiten darüber. Zeitrahmen und Höhe des Investments seien aber noch unklar. Derzeit hält Katar gut 6 Prozent an der Bank. Bereits am Freitagnachmittag hatten die Deutsche-Bank-Titel kräftig zugelegt und mit einem Plus von knapp 4 Prozent geschlossen.

Dagegen sind die RWE-Aktien nach dem angekündigten Ausstieg Deutschlands aus der Kohleverstromung mit minus 0,4 Prozent etwas eingeknickt. Allerdings waren sie in den vorigen drei Handelstagen in der Hoffnung auf eine Einigung und hohe Entschädigungszahlungen um fast 9 Prozent auf den höchsten Stand seit September 2018 gestiegen.

Ein Händler sprach von Gewinnmitnahmen entsprechend dem Motto «buy the rumour, sell the fact». Ein anderer Börsianer verwies auf Aussagen von RWE-Chef Rolf Martin Schmitz, wonach der vereinbarte Kohleausstieg sehr ambitioniert sei und bei RWE einen signifikanten Stellenabbau zur Folge haben werde.

Nach einer für das Unternehmen negativen US-Gerichtsentscheidung sackten Morphosys-Papiere am MDax-Ende um mehr als 6 Prozent ab. Im Patentstreit mit den Konkurrenten Janssen Biotech und Genmab erklärte ein US-Bezirksgericht drei Patente des deutschen Biotech-Unternehmens für ungültig. Eine für Morphosys günstige Entscheidung hätte dem Unternehmen laut dem Analysten Gunnar Romer von der Deutschen Bank deutliche Umsatzbeteiligungen für das Krebsmittel Darzalex von Janssen gebracht.