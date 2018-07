Der deutsche Leitindex sackte daraufhin deutlich ab und schloss mit einem Minus von 0,98 Prozent auf 12 561,42 Punkte. Da er schon am Donnerstag seiner vorherigen Gewinnserie Tribut gezollt hatte, löste sich das vorherige Wochenplus fast komplett in Luft auf.

Deutlich besser schlugen sich am Freitag die Nebenwerte-Indizes: Während der MDax der mittelgroßen Unternehmen lediglich 0,59 Prozent auf 26 573,20 Punkte verlor, schaffte der Technologiewerte-Index TecDax sogar ein Plus von 0,33 Prozent auf 2878,90 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,33 Prozent im Minus bei 3460,03 Zählern. In Paris gab es ähnlich hohe Verluste, während der Markt in London mit einem minimalen Minus schloss. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann zum europäischen Handelsende rund 0,2 Prozent.

Trumps Aussagen belasteten auch den US-Dollar. Der Euro kletterte zuletzt auf 1,1713 Dollar, was tendenziell die Exportchancen europäischer Unternehmen beeinträchtigt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,1670 Dollar festgesetzt, der Dollar hatte damit 0,8569 Euro gekostet.

Die Aktien der exportstarken Autobranche, die ohnehin seit Monaten unter der Diskussion über drohende US-Einfuhrzölle leiden, bekamen den Auftrieb beim Euro besonders stark zu spüren. Zudem drückte der enttäuschende Ausblick des französischen Zulieferers Faurecia auf die Stimmung.

Im Dax zählten Daimler, Volkswagen und BMW mit Kursabschlägen von 1,8 bis 2,4 Prozent ebenso zu den größten Verlierern wie die knapp 2 Prozent schwächeren Titel des Zulieferers Continental. Auch im MDax und im Kleinwerte-Index SDax waren die Aktien von Zulieferern ganz weit hinten zu finden.

Im Stahlsektor befürchten Investoren aktuell wegen der Zollstreitigkeiten umfangreiche Verschiebungen der Handelsströme. Die Papiere des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp weiteten nach den Aussagen Trumps ihre Verluste aus und sackten letztlich am Dax-Ende um gut 3 Prozent ab. Derweil führte RWE mit plus 1,28 Prozent die kurze Gewinnerliste im Leitindex an.

HelloFresh war mit fast 3 Prozent plus SDax-Spitzenreiter - zeitweise erreichten die Aktien des Kochboxenversenders gar ein Rekordhoch. Ihnen halfen positive Analystenkommentare.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,16 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 141,56 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,37 Prozent auf 162,54 Punkte.