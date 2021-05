Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 0,11 Prozent im Minus bei 15.447,40 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch Anlauf auf seinen Rekord genommen hatte. Erst am Dienstag hatte der Dax bei 15.568 Punkten einen Höchststand erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Werte hingegen stieg zur Wochenmitte um 0,33 Prozent auf 32.818,95 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum bewegte sich kaum vom Fleck.

Aussagen von US-Währungshütern wie etwa von Fed-Gouverneurin Lael Brainard sowie den Fed-Präsidenten in Atlanta und St. Louis, Raphael Bostic und James Bullard, hatten tags zuvor bei den Anleger am deutschen Aktienmarkt die Inflationssorgen mit Blick auf die weltgrößte Volkswirtschaft ein wenig zerstreut. Die Notenbanker sagten, dass eine höhere Inflationsrate infolge der Erholung von der Corona-Krise nichts Überraschendes sei. Sie bekräftigten ihre Sicht, dass Preisanstiege wahrscheinlich zeitlich begrenzt sein würden. Die US-Notenbank dürfte also auf absehbare Zeit ihre sehr lockere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur fortsetzen.

Im Dax zählten die Aktien von Delivery Hero mit einem Gewinn von 0,6 Prozent zu den Favoriten. Laut Händlern wirkte positiv, dass sich der Lieferdienst von Teilen des Geschäfts in der Balkanregion trennen will. Der Deal sei ein vorteilhafter Schritt der Konsolidierung, schrieb Analyst Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies. Die Aktivitäten gehen nun an den spanischen Online-Marktplatz Glovo, an dem Delivery Hero beteiligt ist. Damit steigt dem Jefferies-Experten zufolge der Druck auf den Wettbewerber Just Eat Takeaway in Rumänien und Bulgarien.

