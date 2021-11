Zu Wochenbeginn hatte sich das Börsenbarometer stabil gehalten. Der Nebenwerteindex SDax erklomm am Dienstag ebenfalls eine Bestmarke. Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es zuletzt um 0,16 Prozent auf 36.181,66 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls etwas zu.

Zu der generellen Zuversicht der Anleger passte, dass sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im November überraschend aufgehellt haben. Das gebe Anlass zur Hoffnung, dass sich die Materialknappheiten 2022 bessern werden, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Die laufende Berichtssaison lieferte unter anderem Geschäftszahlen von Munich Re und Bayer. So stimmten eine hohe Nachfrage nach Saatgut und Pflanzenschutzmitteln sowie Zuwächse im Pharmageschäft den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer etwas zuversichtlicher für 2021. Damit stiegen die Aktien der Leverkusener um rund zwei Prozent.

Demgegenüber fielen die Papiere von Munich Re um mehr als drei Prozent, nachdem der Rückversicherer die Anleger mit seinen endgültigen Quartalszahlen nicht überzeugen konnte. Wie nun die umfassenden Resultate belegten, hat tatsächlich insbesondere der gewinnbringende Verkauf von Aktien und Anleihen den Konzern im Sommer in den schwarzen Zahlen gehalten. Das eigentliche Rückversicherungsgeschäft aber läuft schlechter als gedacht.

Abseits der Berichtssaison konnten sich die Anleger von Continental über ein Plus von 2,6 Prozent freuen. Der Autozulieferer zog mit seinen neuartigen OLED-Displays für den Autoinnenraum einen ersten Großauftrag an Land.

Der Euro kostete am frühen Nachmittag 1,1583 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1579 (Freitag: 1,1519) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8636 (0,8681) Euro gekostet. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,37 Prozent am Vortag auf minus 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 144,77 Punkte. Der Bund-Future gewann zuletzt 0,29 Prozent auf 171,02 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-922460/7