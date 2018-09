Der Dax gab nach zwei starken Börsenwochen gegen Mittag um 0,42 Prozent auf 12.378,99 Punkte wieder etwas nach.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gab um 0,54 Prozent auf 26.200,78 Punkte nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,43 Prozent auf 3416,18 Punkte.

Der ifo-Index ist im September zwar leicht zurückgegangen. Gleichwohl übertraf vor allem die Einschätzung der aktuellen Lage durch die Unternehmen die Prognosen von Volkswirten deutlich.

Zu den Verlierern im Dax zählten die Papiere von Volkswagen mit einem Abschlag von einem Prozent. Sie waren am Freitag auf den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten gestiegen. Die Kurse der zuletzt ebenfalls gut gelaufenen Aktien von Daimler und BMW gaben ähnlich stark nach.

Bei den kleinen Titeln brachen Gerry Weber um fast 20 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren. Das Unternehmen schlittert offenbar immer tiefer in die Krise und hat zur Unterstützung eines umfassenden Umbaus ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben.

Am deutschen Aktienmarkt traten zu Wochenbeginn grundlegende Änderungen in den Indizes der Deutschen Börse in Kraft. Im Dax ersetzen die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard die der Commerzbank, die in den MDax der mittelgroßen Werte absteigen.

Technologieaktien aus dem TecDax erhalten künftig auch Zugang zum MDax oder zu dessen kleinem Pendant, dem SDax. Daher wurde der MDax von 50 auf 60 Werte aufgestockt und der SDax von 50 auf 70 Werte. Der TecDax enthält weiterhin 30 Werte.