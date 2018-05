Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt

Am Ende schaffte er aber ein klares Plus von 0,62 Prozent und ging mit 13.022,87 Punkten unweit seines Tageshochs aus dem Handel.

Die Euro-Schwäche, die zuletzt wegen der exportfördernden Wirkung zum Kurstreiber für deutsche Aktien geworden war, kam am Donnerstag vorerst zu einem Ende und hemmte so zeitweise den Dax. Am Nachmittag sah es deshalb zunächst danach aus, als ob er den Test der runden Marke nicht bestehen würde. Rückenwind gaben ihm dann aber die US-Börsen, die ihre Gewinne nach freundlichem Start ausbauten.

Der MDax schloss am Donnerstag mit einem moderaten Aufschlag von 0,23 Prozent bei 26.742,40 Punkten. Das Technologiewerte-Barometer TecDax stieg um ein halbes Prozent auf 2787,23 Punkte.