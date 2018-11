Der MDax stieg um 0,56 Prozent auf 24.337,64 Zähler, und auf europäischer Bühne legte der Leitindex EuroStoxx 50 um 1,18 Prozent zu. Die Republikaner um Donald Trump verloren im Repräsentantenhaus wie von Experten erwartet die Mehrheit, konnten sie im Senat aber behaupten. Insgesamt wird nun ein moderaterer politischer Kurs des US-Präsidenten erwartet.

Auf vollen Touren läuft zudem die Berichtssaison in Deutschland. Unter den Dax-Werten enttäuschte etwa der Autobauer BMW, dessen Gewinne im dritten Quartal eingebrochen waren. Um 2,3 Prozent ging es für die Aktien abwärts. Anteile von Adidas sanken um 2,4 Prozent. Zwar hob der Sportartikelhersteller seine Jahresgewinnprognose an, doch an der Börse sei dies bereits eingepreist gewesen, hieß es.

Dagegen sprangen die Aktien des Dialyseanbieters FMC um 8,5 Prozent nach oben und die der Mutter Fresenius um knapp 3 Prozent, womit sie die Dax-Spitze einnahmen. Sie profitierten von einem in Kalifornien abgelehnten Gesetzesentwurf über Änderungen der Dialyseversorgung.

Aus der zweiten Reihe stachen vor allem der Online-Essenslieferant Delivery Hero sowie der Internet-Marktplatzbetreiber Scout24 mit ihren Geschäftsberichten heraus. Während die Aktien von Delivery Hero um 6 Prozent zulegten, gewannen die von Scout24 knapp 7 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 140,84 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,18 Prozent auf 159,39 Zähler nach. Der Kurs des Euro stieg. Die Gemeinschaftswährung wurde am frühen Nachmittag mit 1,1488 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1428 Dollar festgesetzt.