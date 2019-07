Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Auf Wochensicht gelang dem Leitindex aber trotzdem noch ein Zuwachs von 1,30 Prozent - das fünfte Plus in Folge. Der Index für mittelgroße Unternehmen MDax sank am Freitag um 0,51 Prozent auf 25.930,13 Punkte.

Die US-Wirtschaft hatte im Juni deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 224.000 Stellen neu entstanden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel nur mit 160.000 neuen Jobs gerechnet.

«Das hat die zuletzt gute Laune an den Aktienmärkten insofern leicht gedämpft, als dass nun in Frage steht, ob die Federal Reserve tatsächlich schon im Juli eine Zinssenkung vornehmen wird», sagte CMC-Marktexperte Michael Hewson.