Etwas stärker gab der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte nach, und zwar um 0,68 Prozent auf 25.914,23 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

Am sogenannten Hexensabbat laufen am Mittag an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte und Optionen auf die großen Aktienindizes aus. Vor diesem auch großer Verfall genannten Termin versuchen Anleger, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt teilweise zu fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen.

Derweil wirkt die Klimadebatte auf Erneuerbare-Energien-Werte positiv. Im SDax profitierten davon erneut die Aktien von Nordex. Sie rückten um mehr als 5 Prozent vor, nachdem sie bereits am Vortag im späten Handel kräftig angesprungen waren.

Unter dem Einfluss der Klimadebatte stiegen auch die Anteile von SMA Solar um mehr als 5 Prozent. Nordex und SMA waren damit die besten Werte im SDax. Im Dax verteuerten sich RWE - inzwischen ein Erneuerbarer-Energien-Konzern - als bester Wert um 2 Prozent.

Dax-Schlusslicht waren die Anteile des Chipproduzenten Infineon mit minus 2,5 Prozent. Sie rutschten unter die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie.

Nach dem Kapitalmarkttag von Rocket Internet am Vortag überwiegt am Aktienmarkt weiterhin die Enttäuschung der Investoren. Nachdem die Papiere der Beteiligungsfirma am Donnerstag bereits um 2 Prozent nachgegeben hatten, verloren sie nun weitere 3,8 Prozent und waren schwächster Titel im MDax.