Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Die trübe Finanzlage in Italien sowie die Aussicht auf weitere US-Zinssteigerungen lasteten weiterhin auf den Kursen, hieß es am Markt. Der Dax notierte zuletzt 0,57 Prozent tiefer bei 11.463,72 Punkten. In der vergangenen Woche hatte sich der deutsche Leitindex seitwärts bewegt.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, verlor 0,57 Prozent auf 24.089,52 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,10 Prozent auf 3226,27 Zähler nach unten.

Nach ihrer jüngsten Stabilisierung gerieten Technologieaktien wieder deutlicherer unter Druck. Neben den Dax-Schwergewichten SAP und Infineon gehörten auch die Papiere von Siltronic, Osram, S&T, Isra Vision und RIB Software mit Abgaben von bis zu 8 Prozent zu den größten Verlierern.

SAP-Aktien büßten 3,3 Prozent ein. Europas größter Softwarehersteller hat das US-Unternehmen Qualtrics für 8 Milliarden Dollar (rund 7 Mrd Euro) übernommen. Der Zukauf sei «sehr kostspielig», monierte die Bank Mainfirst in einer ersten Einschätzung.

Nach anfänglichen Kursgewinnen von bis zu 4,5 Prozent drehten die Aktien von Infineon weit ins Minus. Zuletzt verloren sie 5,6 Prozent und standen damit am Dax-Ende. Analysten werteten die Quartalszahlen und auch den Ausblick des Halbleiterkonzerns grundsätzlich positiv, fanden aber im Detail auch Schwachstellen.

Mit minus 2,1 Prozent präsentierten sich auch die Titel der Lufthansa in schwacher Verfassung. Börsianer begründeten die Abgaben mit dem deutlich gestiegenen Ölpreis, der die Treibstoffkosten der Fluggesellschaft anschwellen lassen könnte.