Börsianer richten die Blicke auf das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Spannend könnte es am Freitag werden, wenn Fed-Chef Jerome Powell die Notenbanktagung mit seiner Rede eröffnet.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat mit 25.451,68 Punkte auf der Stelle. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone handelte moderate 0,08 Prozent höher auf 3397,62 Punkte.

Im Dax setzten sich die schwer gebeutelten Aktien von Thyssenkrupp an die Spitze mit einem Plus von mehr als 6 Prozent. Es gibt offenbar reges Interesse am Geschäft mit Aufzügen der Essener: Laut einem Bericht des «Manager Magazins» interessieren sich «fast alle namhaften Fonds» für das Geschäft. Der Industriekonzern will die Sparte an die Börse bringen, prüft aber auch andere Optionen.

Deutsche Bank erholten sich um 2,1 Prozent und Commerzbank um 3,4 Prozent. Hierzu verwiesen Händler auf die wieder etwas gestiegenen Zinsen am Anleihemarkt. Höhere Zinsen helfen den Banken im Handel mit festverzinslichen Papieren und auch bei der Kreditvergabe.

Daneben steht erneut das Werben um Osram im Fokus. Osram stiegen um 1,7 Prozent auf knapp 37 Euro auf den höchsten Stand seit März. Aktien von Evotec gewannen 2,8 Prozent. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung. Der Ingenieur-Dienstleister Bertrandt ist wegen der schwachen Autoindustrie pessimistischer für das Geschäftsjahr 2018/19. Die Papiere verloren am Ende des SDax 5 Prozent.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite am Donnerstag bei minus 0,66 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,05 Prozent auf 146,93 Punkte nach. Der Bund-Future verlor 0,51 Prozent auf 177,70 Punkte. Der Kurs des Euro bewegte sich mit 1,1083 US-Dollar kaum. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1104 Dollar festgesetzt.