Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, kletterte auf einen neuen Höchstwert und gewann zuletzt 0,24 Prozent auf 36.227,33 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,13 Prozent vor.

Die gemischt ausgefallenen Ifo-Daten zur Wirtschaftsstimmung in Deutschland beeinflussten die Anleger kaum. Im Dax erholten sich die Autowerte im Tagesverlauf. BMW gewannen 0,3 Prozent und Daimler 0,6 Prozent hinzu. Die Vorzugsaktien von VW gewannen als einer der Index-Favoriten 1,1 Prozent. Wie der Autobauer mitteilte, läuft die Produktion im Wolfsburger Stammwerk wegen fehlender Elektronikbauteile auch weiter eingeschränkt. Die Kurzarbeit wurde bis zum 5. September verlängert.

Gefragt waren außerdem die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas mit plus 1,0 Prozent und Puma, die um 1,2 Prozent stiegen. Die Deutsche Bank hatte zuvor ihre Einschätzung zu den beiden geändert und empfiehlt sie nun zum Kauf.

Aroundtown büßten nach der Vorlage von Halbjahreszahlen im MDax zugleich 6,0 Prozent ein. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist bekam weiter die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Der Betriebsgewinn (FFO 1) ging im Jahresvergleich in den ersten sechs Monaten um rund ein Viertel zurück und verfehlte Analysten zufolge die Markterwartungen. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt.

Der Euro hielt sich über 1,17 US-Dollar und kostete am Nachmittag 1,1734 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1740 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,53 Prozent am Vortag auf minus 0,51 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent auf 146,11 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,27 Prozent auf 176,29 Punkte.

