Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main (dpa) - Mit Rückenwind der US-Börsen legte der Dax gegen Mittag um 1,11 Prozent auf 14.310,34 Punkte zu. Er konnte die Gewinne am Vormittag ausbauen. Der MDax schaffte es mit 0,74 Prozent ins Plus auf 30 952,51 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx gewann sogar 1,8 Prozent an Wert.

Durch den Ukraine-Krieg sei an den Finanzmärkten zuletzt viel Negatives bereits eingepreist worden, kommentierte der Comdirect-Marktbeobachter Andreas Lipkow. Neben dem Krieg bleiben die Inflations- und Zinsperspektiven und die Corona-Lage in China zentrale Themen.