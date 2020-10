Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Damit baute er seinen knapp dreiprozentigen Gewinn aus der vergangenen Woche leicht aus. Die jüngsten Gewinne gehen in erster Linie auf Hoffnungen zurück, dass es in den USA in Kürze ein nächstes billionenschweres Corona-Konjunkturpaket geben wird. Größere Verhandlungsfortschritte zwischen Demokraten und Republikanern allerdings sind bisher ausgeblieben.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann zuletzt 0,31 Prozent auf 28 089,64 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,34 Prozent vor.

