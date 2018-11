Im vorbörslichen Handel kratzte das Kursbarometer sogar erneut an der Schwelle von 11.400 Punkten. Gelingt der Schritt darüber, könnte der Dax seine Schwächephase seit Ende September beenden.

Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen stieg um 0,77 Prozent auf 23.596,85 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ähnlich deutlich aufwärts.

Nach einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Mittwochabend hoffen Marktteilnehmer auf ein vorsichtigeres Vorgehen der Notenbanker bei künftigen Leitzins-Erhöhungen. «Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Zinserhöhungen unsicher sind», hatte Powell gesagt und betont, es könne bis zu ein Jahr oder länger dauern, bis die Wirkungen sichtbar würden. Dies interpretierten Börsianer so, dass eine Zinspause im kommenden Jahr möglich ist. Liegen die Zinsen nicht zu hoch, treibt das in der Regel den Aktienhandel an.